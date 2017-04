"Ich hatte Angst, ich verliere meine Familie", so der Talkmaster, der heute 70 wird, in Jason Zinomans Buch "Letterman: The Last Giant of Late Night". Er habe sich nach seinem Geständnis nicht mehr auf die Strasse getraut, zitiert die "New York Post" aus der Biografie.

Der Grund für das Geständnis war der Erpressungsversuch eines Ex-Freunds von Lettermans Assistentin, der in deren Tagebuch von der Affäre gelesen hatte und zwei Millionen Dollar Schweigegeld verlangte. Der Mann wurde später wegen Erpressung zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.