"Ich liebe Männer und ich liebe Frauen, warum sollte ich mich in der Liebe festlegen?", sagte die 26-jährige Tochter von Sängerin Nena (56) der "Bild am Sonntag". Larissa sitzt derzeit mit ihrer Mutter in der Jury der Sat.1-Show "The Voice Kids".

Sie sagt: "Ich hab immer schon gemerkt, dass ich mich in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben kann." Larissa Kerner, die selbst bereits zwei Kinder, Carla (7) und Victor (3), hat, war bereits einmal verheiratet und wurde geschieden.

Danach war sie mit einer Frau zusammen. "Manche Leute haben dafür seltsame Ausdrücke. Man sagt dann, ich könne mich nicht entscheiden. Aber gerade als junger Mensch schwimmst du in diesem riesigen Becken von Gefühlen, und da löst ein schönes Lächeln oder ein längerer, intensiver Blick einfach etwas in dir aus."