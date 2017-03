Der 55-Jährige traf nach einem Bericht des Fernsehsenders Tahiti Nui TV zu einem einmonatigen Aufenthalt auf dem Atoll Tetiaora in Französisch-Polynesien ein.

Brando (1924-2004) hatte die Insel während der Dreharbeiten zu "Mutiny on the Bounty" entdeckt und später gepachtet. Inzwischen steht dort ein Luxus-Ressort, das seinen Namen trägt. Der Mindestpreis pro Nacht beträgt im "The Brando" 1760 Euro plus Steuern. Eine Sprecherin des Tahiti-Tourismusverbandes, Gina Bunton sagte über den prominenten Gast: "Er ist in den Ferien wie jeder andere auch. Er sucht einen ruhigen Ort, um sich auszuruhen."

Nach seinem Abschied aus dem Weissen Haus im Januar hatte Obama schon in der Karibik Urlaub gemacht. Zudem schlossen der ehemalige US-Präsident und seine Frau Michelle kürzlich mit der weltgrössten Verlagsgruppe Penguin Random House einen Vertrag über Memoiren ab - nach einem Bericht der "Financial Times" über mehr als 65 Millionen Dollar.