"Was würde geschehen, wenn wir die Bibel genauso behandeln wie unser Handy? Wenn wir die Botschaften Gottes in der Bibel lesen, wie wir die Botschaften auf dem Handy lesen?", fragte der Pontifex beim traditionellen Angelus-Gebet auf dem Petersplatz am ersten Sonntag der Fastenzeit.

"Hätten wir das Wort Gottes immer im Herzen, dann könnte uns keine Versuchung von Gott entfernen", sagte der 80-Jährige weiter.

Der Papst wollte am Sonntag eine einwöchige Fastenklausur mit Mitarbeitern der römischen Kurie in der Stadt Ariccia in der Nähe von Rom beginnen. Die Exerzitien sollten am Freitag zu Ende gehen, teilte der Vatikan mit.