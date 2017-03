De Rossi - bekannt aus der TV-Serie "Ally McBeal" - habe sich schon vor Wochen in ein Wochenendhaus verkrochen, welches ihre Frau 2015 gekauft hatte. Sie weigere sich, zu DeGeneres nach Montecito zurückzukehren, berichtet das Promiportal "radaronline.com".

Der Streit hat sich offenbar an einem Interview entzündet, das DeGeneres frühere Lebensgefährtin Anne Heche Ende 2016 gegeben hat. Darin drückte sie ihr Bedauern aus, dass Portia de Rossi für DeGeneres ihre Karriere praktisch aufgegeben habe.

Die Schauspielerin und die Moderatorin verliebten sich 2004 ineinander. Am 16. Mai 2008 gab DeGeneres in ihrer Talkshow bekannt, dass sie beide heiraten wollten - ein Tag vorher war in Kalifornien das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe aufgehoben worden.

Sollte es zur Scheidung kommen, könnte De Rossi auf eine hübsche Abfindung hoffen: Ellen DeGeners' Jahreseinkommen wird von Forbes auf 75 Millionen Dollar geschätzt. Dazu soll sie mehr Immobilien besitzen als andere Frauen Schuhe, schreibt "radaronline".