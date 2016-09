"Auf ärztliche Anordnung hat sie ihre Termine für nächste Woche abgesagt", so ein Palast-Sprecher. Sie ruhe sich derzeit aus. Anne sei bereits am Mittwoch im Spital im schottischen Aberdeen behandelt und anschliessend entlassen worden und zu ihren Eltern auf Schloss Balmoral in Schottland zurückgekehrt.