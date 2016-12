So twitterte die 39-Jährige: "Do you really want to hurt me - Ich denke das tust du, 2016! #ripboygeorge Ich war wirklich einer deiner grössten Fans." Boy George, der mit seiner Band Culture Club für diesen Song verantwortlich ist, ärgerte sich darüber, wie das Promiportal "viply.de" berichtete.

Gellar wiederum zog ihre Lehre aus dem Zwischenfall. Nicht nur entfernte sie den Post ganz schnell wieder und schrieb "Es ist genauso traurig, wenn man die richtigen Infos hat. Danke an alle, die mich korrigiert haben - es ist immer noch so traurig". Sie beschloss auch, sich künftig mit öffentlichen Äusserungen zurückzuhalten.