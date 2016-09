Allerdings scheue er sich nicht, seine Herzensbrecher-Qualitäten notfalls auch einzusetzen. Auf die Frage eines Reporters beim Filmfestival im spanischen San Sebastián, ob er als arbeitsloser Schauspieler lieber arm bleiben oder aber eine reiche alte Dame verführen würde, entgegnete Grant: "Die alte reiche Dame, definitiv!"

Grant stellte in San Sebastián seinen neuen Film "Florence Foster Jenkins" vor, in dem er an der Seite von Hollywood-Legende Meryl Streep spielt. Die Arbeit mit Streep habe er als "hochrangig einschüchternd" empfunden, gab Grant zu. "Sie ist ein Genie, das darf man nicht vergessen."