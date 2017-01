"So trage ich mittlerweile sogar schon privat meine Teller, obwohl es da eigentlich egal ist, ob ich da meinen eigenen Fingerabdruck drauf habe. Aber mittlerweile ist mir das in Fleisch und Blut übergegangen", sagte Ullmann der Deutschen Presse-Agentur in München.

In dem Film spielt er den hochgradig sehbehinderten Saliya Kahawatte, der seine Sehschwäche verschweigt, um einen Job in einem Nobelhotel zu ergattern. Der Film beruht auf der echten Geschichte Kahawattes und kommt am Donnerstag ins Kino.

Auch seine Kochkünste konnte Ullmann durch den Film verbessern, absolvierte er doch eine Schnupperlehre bei dem echten Saliya. "Ich kann jetzt super Zwiebeln und anderes Gemüse schneiden dank Sali", lobte der Schauspieler. "Das Problem ist aber noch, dass du mir noch nicht kochen beigebracht hast, Sali. Jetzt habe ich die ganzen geschnibbelten Sachen zuhause und weiss nicht, was ich damit machen soll, das müssen wir noch nachholen."