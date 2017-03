Trotz der langjährigen Erfahrung und der Erfolge mit seinen Büchern, hält der 61-Jährige die eigene Lernbereitschaft und Kritikfähigkeit bis heute für wichtig. "Bekannte taugen nicht als Testleser, ihr Urteil ist zu wohlwollend", so Cueni im Interview mit der "Coopzeitung".

Der Schriftsteller und Drehbuchautor liest täglich Sachbücher sowie "drei bis vier Stunden in- und ausländische Nachrichten". Im Fernsehen schaut er am liebsten Arte-Dokus über den Alltag fremder Kulturen oder zu historischen Themen. "Aber auf Fernsehfilme habe ich keine Lust mehr, ich ahne ja meistens nach einer Viertelstunde, wie die Story gestrickt ist", so Cueni.