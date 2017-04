Lüthis Tochter Lara ist acht Jahre alt, Sohn Dylan 4. Die Familie lebt in Hongkong - allerdings nicht mehr lange: Lüthi verriet dem "Migros-Magazin", dass sie mit ihren Kindern in die Schweiz zurückkehren will. Dem SRF wird die 43-Jährige auch hier erhalten bleiben.

Lüthi berichtet seit zehn Jahren aus Asien: Zuerst als China-Korrespondentin, seit 2014 als Expertin für ganz Südostasien und Indien. 2010 zog Lüthi mit ihrer Familie von Peking nach Hongkong, wo sie inzwischen in der Region Tuen Mun lebt.