Auch wenn die 26-jährige Basler Radiomoderatorin Deborah Rullo wegen Büsser nach Zürich zieht: Eine Familiengründung ist (noch) nicht vorgesehen. Für beide geht die Arbeit derzeit vor. "Ich finde, wenn man Kinder hat, muss man sich ihnen voll und ganz widmen", erklärte Büsser der "Schweizer Illustrierten".

Im Übrigen sei seine Freundin im Hause Rullo-Büsser der Spassvogel, nicht er, sagt der Comedian. Und der Boss ist sie auch: "Mrs. always right" steht auf ihrer Tasse. Büsser witzelt - dann doch: "In unserer Beziehung habe ich die Hosen an, aber sie bestimmt, welche."