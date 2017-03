Warum die Klage so spät kommt? Weil diese Woche der Trailer zur Verfilmung von "The Dark Tower" mit Matthew McConaughey und Idris Elba veröffentlicht wurde, mutmasst das Promiportal "tmz.com".

Die Kläger listen zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen "The Rook" und "The Dark Tower" auf: Zum einen die Initialen der beiden Revolverhelden, dann ihr Cowboy-Outfit, obwohl keiner von beiden aus dem Wilden Westen stammt. Ausserdem sind beide laut Klage "zeitreisende, quasi-unsterbliche Monsterjäger" und die Türme im Comic und in Kings Romanreihe sähen sich ähnlich.

Stephen King gibt ausserdem zu, "The Rook" gelesen zu haben.