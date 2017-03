Cruise habe sie überredet, sich einem furchterregenden Stunt zu einem Flugzeugabsturz in der Schwerelosigkeit anzuschliessen, berichtete die Schauspielerin Annabelle Wallis. Obwohl die Szene bequem hätte im Studio gedreht werden können, habe Cruise "in seiner ganzen Herrlichkeit und seinem leichten Wahn" darauf bestanden, dass sie so echt wie möglich sein müsse, sagte sie.

Nach Angaben von Regisseur Alex Krutzman wurde dann tatsächlich zwei Tage lang in einem Flugzeug in grosser Höhe gedreht, was viele in der Crew zum Erbrechen gebracht habe.

Cruises Kumpan in "The Mummy", Jake Johnson, sagte, die Arbeit mit dem Star habe Spass gemacht, sei aber auch eine "Schrecken einflössende" Erfahrung: "Wir springen von hohen Gebäuden, und Städte explodieren, und Tom macht das alles selbst und besteht darauf, dass sein Team das auch tut". Er fügte hinzu: "Wir drehen einen Stunt und es tut weh und ich sage 'etwas muss schiefgelaufen sein, weil es weh tut' und er antwortet, 'na klar - wir sind von einem Gebäude gesprungen, Dummkopf'".