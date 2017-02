Cruise und seine drei Schwester hätten mit ihren Familien der Abdankung beigewohnt, berichtete das "People"-Magazin am Montag (Ortszeit). Die 80-Jährige sei schon in der Woche zuvor friedlich eingeschlafen.

Der Schauspieler verriet in früheren Interviews, dass er seine Liebe zur Schauspielerei von seiner Mutter geerbt habe. Mary Lee South selber hatte einmal erklärt, sich sehr für das Theater interessiert zu haben. "Doch als ich aufgewachsen bin, hatte es etwas sehr schlüpfriges, nach Hollywood zu gehen", so die vierfache Mutter. Ihren Sohn hingegen hatte sie zeitlebens in seiner Karriere unterstützt.