Das Gedränge war so gross, dass der Bürgermeister von Florenz die Fotografen mit einem scherzhaften "benehmt euch ein wenig besser" zurechtweisen musste. Am Samstag besuchte Charles unter anderem einen britischen Militärfriedhof in Vicenza, Camilla war in Neapel.

Am Sonntag steht ein Besuch des Prinzen in der von einer Erdbebenserie zerstörten Stadt Amatrice an. Der Ort liegt auch mehr als sieben Monate nach den Erdstössen noch in Schutt und Asche. Damals starben in der Region 299 Menschen.

Höhepunkt der sechs Tage langen Reise wird ein Besuch bei Papst Franziskus am Dienstag im Vatikan sein. Mit dem Katholiken-Oberhaupt teilt der Prinz sein Engagement für den Umweltschutz. Es ist das erste Treffen zwischen dem Argentinier und dem britischen Paar.