Mit 26 erhielt sie die Rolle der 17-jährigen Laura, die beim Geizkragen François (Boon) einzieht und diesen an den Rand des Wahnsinns treibt - indem sie beispielsweise warm duscht und Licht macht, wenn's dunkelt. Dabei war "Sie sind doch viel zu alt für die Rolle!" der erste Satz, den Schmidt auf dem Casting hörte, wie sie der "Sonntagszeitung" verriet.

Die Rolle der jugendlichen Troublemakerin scheint der Sittenerin zu liegen: In ihrer ersten grossen Rolle in "L'étudiante et Monsieur Henri" (2015) hob sie schon die streng geregelte Welt ihres Vermieters (Claude Brassens) aus den Fugen.

"Radin!" mit Noémie Schmidt und Dany Boon ist am Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos angelaufen.