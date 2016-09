Benjamin Tewaag ist «Promi Big Brother» 2016. Der 40-jährige Sohn von Schauspielerin Uschi Glas setzte sich nach zwei Wochen Aufenthalt in einem kameraüberwachten Wohncontainer in Köln am Freitagabend im Telefon-Voting durch. Er erhält 100'000 Euro für seinen Sieg.