Umso feuchter hält er sein Gesicht. Damit die Haut jung und frisch bleibe, creme er sie drei- bis fünfmal mit einer Feuchtigkeitslotion ein, sagte der 31-Jährige gegenüber "20 Minuten".

Bad-Hair-Days ignoriert Gavric gänzlich. Egal wie zerzaust die Frisur auch ist, an seinen unkomplizierten Frisiergewohnheiten will er nichts ändern. "Aus der Dusche raus, Haare trocknen, und die bleiben dann so, wie der Fön sie schuf."