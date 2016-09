Sie habe genau gewusst, dass er nein sagen würde, sagte der 83-jährige Österreicher über seine 26-jährige Frau im Gespräch mit "Bunte.de".

Gegenüber der Tageszeitung "Österreich" legte Lugner, der Cathy 2014 geheiratet hatte und für seine spektakulären Auftritte beim Wiener Opernball bekannt ist, nach: "Ich werde einer Trennung jedenfalls sicher nicht im Weg stehen. Wenn meine Frau wirklich so empfindet und meint, dass sie bei den Ratten im Keller besser aufgehoben ist, dann stehe ich ihr und ihrer Karriere auch nicht im Weg."

Cathy Lugner konterte bei "Promi Big Brother": "Ich bin menschlich total enttäuscht von ihm", sagte sie am Montagabend. "Bevor er so was sagt, sollte er erstmal versuchen, die Ehe mit mir richtig zu führen, anstatt sich ständig beeinflussen zu lassen. Es steht mir bis hier, immer die Schnauze zu halten und mir immer anhören zu müssen, wie schlecht ich bin." Sie mache nicht mehr alles, was er wolle.