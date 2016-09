Kohlendioxid kommt in Feuerlöschern, aber auch in grossen Feuerlöschanlagen auf Schiffen oder in technischen Anlagen zum Einsatz. Es wird über Leitungen in brennende Räume gepumpt, wo es dann den Luftsauerstoff verdrängt und die Flammen ersticken lässt.

Die Einsatzkräfte seien weiter vor Ort und planten nun, die Laderaumluke zu öffnen und die Brandstelle zu kontrollieren, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Je nach Ergebnis der Erkundung seien eventuell weitere Löschmassnahmen nötig.