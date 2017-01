"Wow, die Quoten sind da und Arnold Schwarzenegger ist untergegangen (oder zerstört worden) im Vergleich zu der Quotenmaschine DJT", schrieb der künftige US-Präsident am Freitag auf Twitter. Mit letzterem meinte er sich selbst: "DJT" sind Trumps Initialen.

Schwarzenegger hatte am Montag sein Debüt als Moderator der Show gefeiert. Die Premiere verfolgten 4,9 Millionen Zuschauer, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtete. Das waren demnach 43 Prozent weniger als bei der Auftaktsendung der Staffel 2015, die von Trump moderiert worden war. Das Magazin führte das auch auf die Konkurrenz durch andere Sender zurück. So startete ebenfalls am Montag eine neue Staffel von "The Bachelor". Ausserdem lief ein Football-Spiel.

Trump war elf Jahre lang Gastgeber der Show und hatte die Rolle im vergangenen Jahr abgegeben. Er gibt aber weiterhin seinen Namen dafür her. Das "Forbes"-Magazin schätzt, dass Trump für die Staffel eine Gage von insgesamt 7,4 Millionen Dollar erhalten wird. In der Vorgänger-Serie "The Apprentice" liess Trump Kandidaten um einen Ausbildungsplatz buhlen. Verlierern schleuderte er stets den Satz "You're fired!" ("Du bist gefeuert") entgegen.