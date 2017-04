12. In Schweden und Teilen von Finnland verkleiden sich die Kinder meist am Gründonnerstag, seltener auch am Ostersamstag als Hexen. So ziehen sie von Tür zu Tür. Die Bewohner «bezahlen» sie mit Süssigkeiten, um die bösen Geister zu vertreiben. Der Brauch besagt, dass die Hexen früher am Donnerstag vor Ostern zum Blocksberg (schwedisch Blåkulla) flogen, um mit dem Teufel zu tanzen.