Vor eineinhalb Jahren ist Elefantenbulle Thisiam aus Polen in Knies Kinderzoo in Rapperswil SG gekommen. Was sich die Familie Knie davon erhoffte: Nachwuchs.

Vier Damen hätte Thisiam zur Auswahl. Und gänzlich uninteressiert ist er an diesen laut Zoodirektor Franco Knie nicht: «Er riecht an den Weibchen und hat auch eine Erektion – aber danach weiss er nicht, was machen.»

Ein Elefantenbulle, der nicht weiss, wie Nachwuchszeugen geht? Was schier unglaublich klingt, könnte tatsächlich sein: Thisiam verbrachte in Polen über zehn Jahre alleine in einem Gehege. Gesellschaft – ob von weiblichen oder männlichen Artegenossen – ist er sich also gar nicht gewohnt.