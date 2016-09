Mary hat begonnen Lektionen in Irish Dance zu nehmen. Aber allein macht das nicht so viel Spass, wie zu zweit. Und weil Mary (15 Jahre) praktisch alles zusammen mit ihrer Hündin «Secret» (1 Jahr) macht, war klar, wer hier Tanzpartner werden muss.

Zum Glück ist Secret so wahnsinnig schlau. Das liegt wohl an ihrer Rasse. Mehr Kunststücke und was die beiden sonst noch so zusammen anstellen, gibt es auf dem Instagram-Account von Mary und Secret zu sehen. (smo)