In Erinnerung daran werden nun unter anderem Flammen auf die Kuppel der barocken St.-Paul's-Kathedrale projiziert. In der ganzen Stadt finden Konzerte, Ausstellungen, künstlerische Darbietungen und Vorträge statt.

Am Samstag sollen 23'000 Dominosteine aus Leichtbeton, die in kilometerlangen Reihen in der Londoner City aufgestellt wurden, in einer Kettenreaktion umfallen. Die Aktion soll an die rasende Ausbreitung des Feuers vor 350 Jahren erinnern.

Höhepunkt am Sonntagabend ist ein Feuerspektakel auf der Themse: Ein 120 Meter langes Holzmodell der Londoner Altstadt des US-Künstlers David Best wird in Brand gesetzt. Der Event wird live im Internet übertragen.