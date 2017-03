Zuerst gilt zu betonen: Es wurde niemand verletzt. Im Gegenteil. Sogar die vierjährige Madison Gardner hatte ihren Spass. Gelacht habe sie, als sie ihre Mutter von der Türfalle gepflückt habe.

Was ist passiert? Am vergangenen Mittwoch hat es im Norden des US-Bundesstaats Ohio heftig gestürmt. Die kleine Madison kam mit ihrer Mutter nachhause. Und während Mama noch das Auto abschloss, rannte Madison die Treppentritte zur Haustüre hoch.

Das Mädchen, sie reicht nicht einmal bis zu Türfalle, öffnete die Türe. In der einen Hand ein Smartphone, in der anderen die Türfalle wurde sie von einem heftigen Windstoss davongetragen. Aufgezeichnet hat den einmaligen Moment Kamera, die die Hausfront der Gardners überwacht.

Madison klammert sich tapfer an die Türfalle bis Mutter Brittany Gardner sie eben dort herunter holt. Während die Tochter lacht, beweist auch die Mutter Humor: Sie postete das Video auf Facebook, unterlegt mit Frank Sinatras come «Fly With Me». (smo)