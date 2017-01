Der 46-Jährige und die 37-Jährige hatten 2007 geheiratet, sie haben zwei Töchter.

Für Scholl ist es die zweite Ehe, aus seiner 1996 geschiedenen ersten Ehe hat er den ebenfalls als Profifussballer aktiven Sohn Lucas. Dieser steht wie früher sein Vater beim FC Bayern München unter Vertrag und wurde in den letzten Tagen vom FC Luzern getestet, wo er, wie die "Luzerner Zeitung" berichtete, einen nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Mehmet Scholl kommentiert mittlerweile in der ARD als Experte Fussballspiele.