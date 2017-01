In der toskanischen Küstenstadt entgleiste damals ein Güterzug und ein mit Flüssiggas gefüllter Waggon explodierte. Moretti war zu der Zeit Chef der italienischen Staatsbahnen (FS).

Der 63-jährige Moretti wurde am Dienstag in Abwesenheit der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden, ebenso wie mehr als 30 mitangeklagte Führungskräfte, darunter der damalige Chef der FS-Tochter RFI, Michele Mario Elia. Dieser wurde ebenfalls in Abwesenheit zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Das Urteil wurde vor leeren Stühlen verlesen, auf denen sich T-Shirts mit dem Porträt von jeweils einem Todesopfer befanden. Die Staatsanwaltschaft hatte für Moretti 16 und für Elia 15 Jahre Haft gefordert. Die Verurteilten können gegen das Urteil in Berufung gehen.

Laut italienischen Medien werden sie ihre Strafe möglicherweise nicht antreten. Denn die Revisionsverfahren könnten sich so lange hinziehen, bis die Haftstrafen verjährt sind. Das Zugunglück im Juni 2009 war das schwerste in Italien seit mehr als 20 Jahren.