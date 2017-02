Der Fluss führt durch das Silicon Valley, in dem die High-Tech- und Softwarebranche der USA ihren Hauptsitz hat. Wie die örtlichen Behörden am Mittwoch mitteilten, handelte es sich um das schlimmste Hochwasser seit hundert Jahren in San José, der drittgrössten kalifornischen Stadt.

In der von den Fluten heimgesuchten Zone wohnen demnach rund 14'000 Menschen. Rund 200 von ihnen mussten in Schlauchbooten der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die Menschen wurden in Schulgebäuden und Gemeindezentren untergebracht.