Fünf Frauen und neun Männer seien verletzt worden, als die Bahn umkippte. Der Fahrer wurde festgenommen.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie ein Insasse mit einer Sauerstoffmaske auf einer Trage weggebracht wurde. Einige der Verletzten mussten nach Angaben der Polizei im Spital behandelt werden. Die Tram wurde kurz nach dem Unfall wieder aufgerichtet.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Der 23-jährige Fahrer der Strassenbahn, der unter den Verletzten war, wurde festgenommen und verhört. Es bestehe der Verdacht, dass er den Unfall durch unvorsichtige Fahrweise verursacht habe, erklärte die Polizei.

Die wegen des Geräuschs ihrer Klingeln auch als "Ding-Dings" bekannten Bahnen verkehren seit mehr als einem Jahrhundert in der einstigen britischen Kronkolonie. Es ist die weltweit grösste Flotte doppelstöckiger Trams. Täglich sind rund 200'000 Passagiere mit ihnen unterwegs. Eine Fahrt kostet umgerechnet weniger als 35 Rappen. Cent.

Der öffentliche Nahverkehr in Hongkong gilt als einer der sichersten weltweit. Doch bereits im Februar hatte sich in der Millionenmetropole ein schwerer Zwischenfall ereignet, als in einer U-Bahn ein Feuer ausbrach. 17 Passagiere wurden verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen wegen Brandstiftung fest.