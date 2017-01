Am Vortag waren 1900 Quadratkilometer von den Bränden betroffen. Von gut 90 Bränden seien noch mehr als 60 ausser Kontrolle. Mindestens acht Menschen kamen bislang in den Bränden um, darunter vier Feuerwehrleute.

Zwei Polizisten starben am Mittwoch bei der Brandbekämpfung in Manquehue, in der zentralchilenischen Region Maule, als brennende Stämme vor ihr Fahrzeug fielen, berichtete der Sender Bío Bío. Die Leichen konnten erst Donnerstagmorgen geborgen werden.

Ein weiteres Todesopfer wurde in Santa Olga, rund 40 Kilometer westlich von Manquehue, verzeichnet, wie Radio Cooperativa unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Die ganze Ortschaft, einem Forstarbeiterdorf mit 5000 Einwohnern, wurde von den Flammen zerstört, erklärte am Donnerstag der Stadtrat Carlos Segovia dem Nachrichtenportal Emol.

Grösstes Löschflugzeug im Einsatz

Auch Hualañé, 70 Kilometer nordöstlich von Santa Olga, wird stark von den Flammen bedroht. Die 10'000 Einwohner stünden kurz vor der Evakuierung, erklärte der Bürgermeister Claudio Pucher. Einige Hoffnung gab der Einsatz des weltweit grössten Löschflugzeugs "Supertanker", das am Donnerstag seine Ladung von 72 Tonnen Wasser erfolgreich auf Brände in der Umgebung von Hualañé entlud.

Die Boeing 747-400 soll sechs Tage im Einsatz sein. Eine Chilenin, die in den USA lebt und mit dem Enkel des Gründers der US-Supermarktkette Walmart verheiratet ist, hatte über eine Stiftung den Einsatz des Löschflugzeugs ermöglicht.

Die hohen Temperaturen erschweren die Löscharbeiten. In Santiago de Chile wurden zuletzt über 37 Grad gemessen. In Zentralchile hält sich die Temperatur seit zehn Tagen auf Höchstwerten von mindestens 33 Grad. In mehreren Ortschaften verursachten die Brände Unterbrechungen der Strom- und Wasserzufuhr.

Ein Feuerwehrwagen wurde mit Schrotmunition angeschossen, erklärte der Feuerwehrchef von Empedrado, in der am stärksten von den Bränden betroffenen Region Maule, dem Nachrichtensender CNN Chile. Verschiedene Hinweise deuteten darauf hin, dass einige Feuer auf Brandstifter zurückzuführen seien, erklärte der Leiter der Forstbehörde CONAF der Zeitung "La Tercera". Die Staatsanwaltschaft hat bereits zwei Anklagen wegen mutmasslicher Brandstiftung gegen festgenommene Verdächtige erhoben.