Fünfmal hat diese Woche in Chateau-d’Oex VD die Erde gezittert. Gespürt haben die Menschen diesmal nichts. Aber von den 35 kleinen Erdbeben, welche die Seismografen des Schweizer Erdbebendienstes seit Mitte Juli dort verzeichneten, hatten drei die Magnitude 2,5 oder mehr und waren sehr wahrscheinlich spürbar. Es geht was im Untergrund von Chateau-d’Oex. Auch in der Stadt Sion im Nachbarkanton gab es diesen Sommer viele Erschütterungen; kein Wunder, das Wallis ist die am stärksten erdbebengefährdete Region in der Schweiz.