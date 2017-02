Die Studie zeige "einmal mehr die Einzigartigkeit unseres dualen Berufsbildungssystems", sagte Bildungsminister Johann Schneider-Ammann gemäss Redetext am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Bern. In der Schweiz hätten Jugendliche aus allen Gesellschaftsschichten und unabhängig ihrer schulischen Fähigkeiten tolle berufliche Perspektiven.

Um die Berufslehre in der Schweiz noch stärker zu fördern, wurde am Mittwoch in Bern die Initiative "SwissSkills" lanciert. Hinter dem Projekt stehen das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), der Arbeitgeberverband (SAV), der Gewerbeverband (sgv) sowie aus der Privatwirtschaft die UBS und Ringier als Medienpartner.

Die Initiative will unter anderem im kommenden Jahr die "SwissSkills 2018" organisieren. Damit werden nach 2014 zum zweiten Mal zentrale Berufsmeisterschaften durchgeführt. Rund 800 junge Teilnehmer aus 60 Berufen werden gemäss Ankündigung um einen Titel kämpfen. 150'000 Besucher, darunter viele Schulklassen aus der ganzen Schweiz, werden in Bern erwartet.