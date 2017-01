Muslimische Mädchen müssen den gemischtgeschlechtlichen Schwimmunterricht in der Schule besuchen. Bleiben sie fern, dürfen die Behörden die Eltern büssen. Eine Beschwerde betroffener Eltern wurde am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als nicht gerechtfertigt abgetan. Das Interesse an der Integration der beiden Kinder und damit am Besuch sämtlicher schulischer Fächer höher zu gewichten sei, als die privaten Interessen der Eltern.

Das Urteil betrifft einen konkreten Fall in Basel. Die sieben und neun Jahre alten muslimischen Mädchen besuchten dort im August 2008 eine Primarschule. Dem obligatorischen Schwimmunterricht verweigerten sie sich jedoch. Nachdem Gespräche mit den Eltern nicht fruchteten, sprachen die Basler Behörden eine Busse aus. Dagegen wehrten sich die Eltern.