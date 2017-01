Bereits zum vierten Mal versuchten die Tierpark-Betreiber diese Woche, ihre beiden Persischen Leoparde zusammenzubringen. Doch auch dieses Mal bliebs bei der Absicht: Saphira liess Sadegh eiskalt abblitzen.

"Wieder kam es nur zu einem kurzen Kontakt, einem Deckversuch, einem Schlagabtausch - und das wars", berichtete der Tierpark am Donnerstag spürbar konsterniert. "Hoffen wir auf den nächsten Versuch."

Der Nachwuchs-Wunsch kommt nicht von ungefähr. Gemäss der internationalen Zuchtbuchführung ist eine Reproduktion erwünscht, geeignete Leopardenanlagen sind vorhanden und eine Abgabe wäre somit möglich. Ausserdem ist der Persische Leopard die vermutlich meistbedrohte Grosskatze der Welt. Aber eben.

Saphira wurde 2006 in Grossbritannien geboren und lebt seit Ende 2007 in Bern. Sadegh kam ebenfalls 2006 in Stuttgart zur Welt; er ist seit 2010 im Tierpark Dählhölzli zuhause.