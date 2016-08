Das Gesicht ist entscheidend

Unterdessen sind die Befürworter also nicht nur in der SVP, sondern auch in der CVP in der Überzahl. Zu ihnen gehört Vizepräsidentin Ida Glanzmann-Hunkeler (LU). Sie sagt stellvertretend: «Mir geht es weniger um das Burkaverbot, sondern darum, dass Personen in der Öffentlichkeit ihr Gesicht zeigen.» Hinter der Burka könne man sich gut verstecken. Nahezu identisch argumentiert Walter Wobmann. Für ihn sei das Verhüllungsverbot ein

Gebot der Freiheit.

Was tut der freiheitliche Staat?

Nur: Das Argument der Freiheit hat längst auch die Gegenseite für sich gepachtet. Gerade die parteiabtrünnigen SVP-Exponenten, die Zürcher Nationalräte Alfred Heer und Claudio Zanetti, stellen sich gegen das Verbot, weil sich die Schweiz mit solchen Kleidervorschriften nicht besser verhalte, als das autoritäre Regime in Saudi-Arabien.

Zanetti und Heer sind nur ein Beispiel dafür, dass sich in der Burka-Frage ein Keil mitten durch die Parteien treibt. In der Romandie ist das Verbot auch unter FDP-Politikern salonfähig. Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet exponierte sich als Befürworter. Und sein Waadtländer Pendant Pascal Broulis erklärte gegenüber «Le Temps»: «Wir befinden uns in einem jüdisch-christlichen Land und es gibt Regeln im öffentlichen Raum, die alle respektieren müssen.»

Nach den SP-Regierungsräten Mario Fehr aus Zürich («Burkas gehören nicht hierher») und Pierre-Yves Maillard aus der Waadt («die Gleichstellung der Geschlechter müssen wir verteidigen») scheren also auch Freisinnige aus. Wobei sich die Partei bisher eher zurückhielt. Sie sei gegen Kleidervorschriften, wiederholte die FDP-Chefin Petra Gössi mehrfach. Doch an Schulen oder in öffentlichen Stellen sei eine Burka fehl am Platz.

Derweil schütteln SP-Exponenten den Kopf über Abweichler. Präsident Christian Levrat und Nationalrat Cédric Wermuth (AG) warnen davor, die Argumente der Rechts-Konservativen zu übernehmen. Diese gäben nun vor, die Rechte der Frauen verteidigen zu wollen, nachdem sie jahrelang gegen die Gleichstellung zwischen Mann und Frau gekämpft hätten.