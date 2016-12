Tessiner Brand unter Kontrolle

In Brand geraten war auch ein Wald in der Tessiner Leventina, der im Laufe des Mittwochs unter Kontrolle gebracht wurde. Ein Dutzend Feuerwehrleute wurden für die Überwachung in der Nacht auf Donnerstag eingesetzt. Die Löscharbeiten sollen am Morgen fortgesetzt werden. Im Einsatz im Tessin standen am Mittwoch zwei Super Pumas der Armee sowie zwei weitere Helikopter.

Der Brand in der Leventina bei Giornico war laut Tessiner Behördenangaben von Jugendlichen unabsichtlich verursacht worden. Vier Minderjährige hatten im Freien ein Feuer entfacht, das sich wegen des trockenen Bodens und des starken Windes rasant ausbreitete.

Waldbrandgefahr Stufe 4

In den Brandgebieten Graubündens und des Tessins wie auch in anderen Landesteilen herrscht aktuell grosse Trockenheit. Im südlichen Graubünden hat es zuletzt vor einem Monat geregnet. Seit Mittwoch gilt für weite Teile des Tessins sowie für einzelne Gebiete im Kanton Graubünden - inklusive dem Misox - Waldbrandgefahr der Stufe 4: "grosse Gefahr". Damit ist es verboten, im Freien Feuer zu entfachen.

Mit Regen oder Schnee ist auch weiterhin nicht zu rechnen. Gemäss Prognosen von Meteoschweiz ist der nächste Niederschlag erst in ein paar Tagen zu erwarten.