Braucht es eine Benimm-Note im Schulzeugnis?

In Zürich soll nun also das Lernverhalten benotet werden und für den Übertritt ins Gymnasium zählen. Wem hilft das denn? Die guten, lernwilligen Schüler kommen sowieso ins Gymi. Die schlechten Faulen nicht. Profitieren die schwächeren, aber fleissigen Schüler, die es dank einer guten Lern-Note doch noch ins Gymi schaffen? Kaum. Dort werden sie erst recht Mühe haben.

Bleibt die Schülerkategorie «gut, aber faul». Vielleicht hilft es denen, noch besser zu werden, wenn man sie zum Fleiss zwingt. Vielleicht wird aus der 5 in Englisch eine 6. Aus einem guten Schüler ein hervorragender. Ein Streber ohne Ecken und Kanten. Wollen wir das?

Zwar ist es wichtig, dass Kinder früh genug lernen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber das ist erstens Sache der Eltern. Und zweitens bin ich dagegen, dass Schüler mit diesem Quasi-Zwang zu gutem Lern- und Arbeitsverhalten in eine weitere Schablone gepresst werden sollen, auf dass sie möglichst mit dem Strom schwimmen und den Lehrern das Leben nicht schwer machen. Kinder, die im Unterricht faulenzen und auch mal stören und frech werden, sind nicht unbedingt schlechte Schüler. Wer die Leistungsanforderungen erfüllt und gute Noten schreibt, soll ab und an auch renitent sein dürfen.