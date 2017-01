Grund der Empörung ist ein anderes Verständnis der hiesigen Aussenpolitik. Die Schweiz solle in internationalen Belangen nur dann Position beziehen, wenn sie Eigeninteressen zu verteidigen habe. «Das sehe ich hier überhaupt nicht», sagt Büchel. Gerade als Aussenminister eines neutralen Staates obliege es Burkhalter keinesfalls, anderen Ländern «eine moralische Lektion» zu erteilen. «Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu verbessern. Wir brüskieren damit nur die USA», so der Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats (APK). In seiner Einschätzung nähmen die USA genau wahr, wie sich ausländische Regierungen äusserten. «Bei einer wichtigen Verhandlung wird das dann schnell zum Nachteil», so Büchel.

Ebenfalls unzufrieden ist Nationalrat Carlo Sommaruga – allerdings aus einer ganz anderen Optik. «Das Communiqué ist zu ängstlich formuliert. Es wären durchaus klarere Worte möglich gewesen», sagt der Genfer SP-Nationalrat. Die europäischen Staaten müssten endlich anerkennen, dass Präsident Trump nicht nur Ankündigungen verbreite, sondern ihnen auch Taten folgen lasse. Für eine eigentliche Verurteilung der Trumpschen Politik sei es noch zu früh, aber die Schweiz müsse «in aller Deutlichkeit ihre Beunruhigung ausdrücken», so Sommaruga.

Umstritten ist vor allem, inwiefern die verfassungsrechtlich verbriefte Neutralität die Schweiz auch in kommunikativer Hinsicht zu Zurückhaltung verpflichtet. Während sich die SVP darauf beruft, erkennen andere Aussenpolitiker keinen Zusammenhang. «Das hat nichts mit der Neutralität zu tun. Sie wird nur von denen bemüht, die lieber schweigen wollen», sagt SP-Diplomat Tim Guldimann. Auch das Argument der im vorliegenden Fall angeblich nicht vorhandenen Eigeninteressen verfängt bei der APK-Mehrheit nicht: «Natürlich haben wir als Staat und insbesondere als Wirtschaftsstandort Interesse an Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit in internationalen Beziehungen. Zu diesen Werten müssen wir stehen», sagt Christa Markwalder (FDP, BE).

Unabhängig davon, ob die Kritik von links oder rechts kommt – Bundesrat Burkhalter wird seine Haltung zur Trump-Administration noch einige Male darlegen müssen. Gleich mehrere Parlamentarier kündigten gestern an, bei der nächsten Kommissionssitzung entsprechende Fragen zu stellen.