Der chinesische Präsident Xi Jinping ist vom Gesamtbundesrat in Bern empfangen worden. Er war am Sonntagmittag am Flughafen Zürich-Kloten zu seinem Staatsbesuch in der Schweiz eingetroffen. Begleitet wurde Xi von seiner Gattin Peng Liyuan und einer Delegation. Bundespräsidentin Doris Leuthard und der Zürcher Regierungspräsident Mario Fehr begrüssten Xi mit militärischen Ehren.