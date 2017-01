Gewerkschaften sind verärgert

Der Brief der Ammann-Gruppe sorgt für Ärger bei den Gewerkschaften. «Die verbreiteten Informationen sind irreführend», sagt Gewerkschaftsbund-Chefökonom Daniel Lampart. So gebe es etwa keine Belege dafür, dass sich Steuersenkungen langfristig auszahlen. Dies zeigten Erfahrungen von Kantonen wie Luzern oder St. Gallen. Ebenso falsch sei die Behauptung, viele Firmen würden wegziehen, wenn die Vorlage abgelehnt wird. Für Lampart ist klar: «Bei einem Nein ändert sich zunächst gar nichts.» In diesem Fall könne rasch eine bessere Vorlage aufgegleist werden. Schliesslich seien sich alle einig, dass es eine Steuerreform brauche.

Lampart kritisiert die Ammann-Gruppe. «Wenn eine Firma über eine politische Vorlage informiert, müssen die Informationen korrekt sein», sagt der Spitzengewerkschafter. Arbeitsrechtlich ist es nicht verboten, sich im Vorfeld von Abstimmungen an Arbeitnehmer zu wenden. Dabei ist jedoch der Persönlichkeitsschutz zu beachten, die freie persönliche Meinungsäusserung muss gewährleistet sein. Tatsächlich verzichtet die grosse Mehrheit der Unternehmen darauf, ihre Angestellten über Vorlagen zu informieren. Und wenn doch, dann meist ohne explizite Abstimmungsempfehlung.

Anders hält es die Ammann-Gruppe. Insidern zufolge meldete sich die Firmenzentrale auch schon vor anderen Abstimmungen per Brief bei ihren Mitarbeitern. Warum greift das Unternehmen just bei der Steuerreform wieder zu dieser Massnahme? Die Ammann-Gruppe will sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äussern.