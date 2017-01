Ausser ein paar koreanischen Touristen, die in schwarzen Winterschals und dicken Mänteln eingepackt vor dem Luxushotel Victoria-Jungfrau im Schnee liegen und Selfies schiessen, sind an diesem Nachmittag weit und breit keine vermummten Menschen zu sehen in Interlaken.

Nirgendwo Burkas, nirgendwo Niqabs. Und doch wird das Thema Verhüllung hier heiss diskutiert. Allerspätestens, seit der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann im vergangenen März seine Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» – die «Burka-Initiative» – lanciert hat.

Sie fordert, dass niemand im öffentlichen Raum sein Gesicht verhüllen oder verbergen darf. Rund 70 000 Unterschriften hat Wobmann bereits beisammen. Schon im Sommer will er sie in Bern einreichen. In spätestens vier Jahren soll an der Urne über das Begehren abgestimmt werden. Das ist Wobmanns Fahrplan. Und der bringt im verschneiten Interlaken jetzt schon viele ins Schwitzen.