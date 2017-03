In dieser explosiven Stimmungslage telefonierte Burkhalter am Samstag von seinem Wohnort Neuenburg aus mehrmals mit seinem Amtskollegen. Dieser war aufgebracht darüber, dass es auch in der Schweiz grösste Widerstände gegen seinen Auftritt gab. Dass das Hotel Hilton am Zürcher Flughafen die Veranstaltungen absagte. Dass sich kein Ersatzort finden liess.

Burkhalter gelang es dem Vernehmen nach in mehreren Telefonaten, seinen erbosten und aufgebrachten Amtskollegen zu beruhigen. Er erklärte ihm, wie die Schweiz funktioniert. Dass die Regierung hier niemandem befehlen kann, einen Veranstaltungsort bereitzustellen. Dass es das Beste wäre, auf den Auftritt zu verzichten.

Der Bundesrat hat Cavusoglu auseinandergesetzt, dass die Türken hier willkommen sind, dass wir die Meinungsäusserungsfreiheit hochhalten. Dass sich aber auch die türkische Seite an unsere Gesetze halten muss. Dass Spitzeltätigkeiten etwa gegen Gülen-Anhänger unseren Gesetzen zuwiderlaufen und deshalb nicht toleriert werden.

Burkhalter und Cavusoglu kennen sich gut, das war hilfreich. Und Burkhalter weiss auch: Die stolzen und impulsiven Türken darf man nicht in ihrer Ehre verletzen, schon gar nicht öffentlich. Das führt unvermeidlich zum Konflikt wie jetzt mit Holland. Unter vier Augen dagegen lassen sich auch unangenehme Themen und Wahrheiten ansprechen.

So war es auch wichtig, dass der Verzicht auf den Cavusoglu-Auftritt von den Türken selbst kommuniziert wurde. Wie es dann auch völlig unaufgeregt geschah.

Ueli Maurer für Verbot

Am Tag zuvor, am Freitag, hatte Aussenminister Burkhalter vom Gesamtbundesrat Rückendeckung für sein Vorgehen erhalten. Also für die Haltung, dass der geplante Auftritt Cavusoglus nicht mit einem Verbot verhindert wird. Dass die Meinungsäusserungsfreiheit Vorrang hat, solange die innere Sicherheit nicht bedroht ist. Für ein Verbot war einzig Ueli Maurer (SVP).

Lob erhalten Bundesrat und Aussenminister von Sibel Arslan, gebürtige Türkin und Basler Nationalrätin der Grünen: «Die Schweiz hat deeskalierend gewirkt, das ist sehr positiv. Es ist aber gar nicht im Sinn von Erdogan. Er hat den Abstimmungskampf ins Ausland verlagert, weil es in der Türkei selbst sehr ruhig geblieben ist und sich ein Nein-Trend abzeichnet.»

Was jetzt in den Niederlanden passiere, sei dagegen Wasser auf die Mühlen von Erdogan und seiner Partei AKP: «Diese Eskalation hilft den niederländischen Nationalisten und Erdogan gleichermassen. Viele Türkinnen und Türken reagieren sehr emotional auf solche Ereignisse, das nützt Erdogan aus. Durch die Eskalation erreicht er einen Solidarisierungseffekt in der Türkei», ist die Nationalrätin überzeugt.

Ein Tweet der Ministerin beispielsweise, die in Holland abgewiesen wurde, sei innert weniger Minuten über 5000 Mal geteilt worden. «Diese Eskalation ist in Bezug auf die Abstimmung in der Türkei eine sehr beunruhigende Entwicklung.»