Um Jahre verschätzt

Das machen sich die AHVplus-Initianten zunutze. Die AHV habe sich in den letzten 30 Jahren als äusserst «demografieresistent» erwiesen: Die Zahl der Bezüger hat sich von einer Million auf zwei Millionen Rentner verdoppelt – die Aktiven hätten das «gut geschultert», so die Initianten. Und dies obwohl der Lohnbeitrag von 8,4 Prozent seit 1975 nicht mehr erhöht wurde. Einzig ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent wurde benötigt, um die Renten bezahlen zu können. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung veröffentlichte der Gewerkschaftsbund 2011 ein Papier mit dem Titel: «AHV bleibt stabil». Kurz: Die AHV dürfte in den kommenden 15 Jahren ohne Beitragserhöhung auskommen.

Dann fiel das Umlageergebnis aber bereits 2014 erstmals nach 1999 wieder in die roten Zahlen: Es wurde mehr Geld in Renten ausbezahlt als über Beiträge eingenommen. Die guten Renditen des AHV-Fonds konnten das Minus 2014 noch auffangen. 2015 half auch das nichts: Die AHV schrieb 579 Millionen Franken Verlust.

Der Zauber der AHV-Kasse

Das Defizit hätte laut Bund nicht nur viel früher eintreffen, sondern auch ein Milliardenloch in die Kasse reissen sollen. Wieso lag er dermassen daneben? Um Prognosen zu erstellen, rechnen die Statistiker des Bundes mit Annahmen: Wie viele Neurentner es bis in 20 Jahren geben wird und wie lange sie leben werden, wie sich der Arbeitsmarkt und die Löhne entwickeln. Alle diese Faktoren beeinflussen die AHV-Rechnung. Der Grund, wieso die AHV sich so lange über Wasser halten konnte, liegt nicht in deren wundersamen Selbstheilung, sondern in Annahmen, die sich als falsch oder unvollständig erwiesen:

Segenreiche Migration: Mit 20 000 Netto-Zuwanderern pro Jahr rechnete der Bund. Gekommen sind seit Einführung der Personenfreizügigkeit 2002 im Schnitt 52 000 – ein Segen für die AHV. Denn nicht nur kamen mehr Netto-Bezahler hinzu, sie waren auch hoch qualifiziert: Ärzte, Ingenieure, Banker spülten viel Geld in die Kasse der Altersvorsorge.

Erfreuliches Lohnniveau: Nicht nur die Löhne stiegen in den letzten 20 Jahren munter, auch die Qualifikation der Arbeitnehmer nahm zu. Viele Jobs, die gestrichen werden mussten, konnten durch bessere ersetzt werden. Die Wertschöpfung stieg und mit ihr die Einnahmen der AHV.

Mehr Frauen arbeiten: Die Erwerbsquote nahm zu: Anfang der Neunziger war gut die Hälfte aller Frauen zwischen 15 und 64 erwerbstätig, heute sind es 64 Prozent.

Nun hat der Bundesrat zur Reform der Altersvorsorge neue Perspektiven erstellt. In seiner Botschaft 2013 rechnete er, dass sich bis 2030 eine Finanzierungslücke von 8,3 Milliarden Franken pro Jahr auftun würde. Erst letzthin hat er die Annahme korrigiert und das AHV-Defizit 2030 auf 6,9 Milliarden Franken pro Jahr gesenkt. Haben die Gewerkschaften recht, rechnet der Bundesrat prinzipiell zu pessimistisch?

Vorzeichen haben sich verändert

Dazu müssen die Annahmen genauer betrachtet werden, auf welchen die Prognosen basieren. Martin Kaiser vom Arbeitgeberverband hat Ungereimtheiten entdeckt: «Dass wir bis 2030 eine durchschnittliche Netto-Zuwanderung von 60 000 Personen pro Jahr haben, halte ich für eine mutige Prognose.» In den letzten 15 Jahren betrug sie im Schnitt 52 000 Personen pro Jahr, darunter Boomjahre mit über 80 000 Personen. Heuer wird mit gut 45 000 Netto-Zuwanderern gerechnet. Ob sich der Wert in Zukunft halten wird, ist zu bezweifeln. Will die Politik die Migration doch deutlich drosseln. Kaiser kritisiert die Prognosen des Bundesrats deshalb als optimistisch: «Die Finanzperspektiven der AHV haben sich nicht wirklich verbessert, sie wurden auf dem Papier geschönt.»

Zumal auch die Demografie vor einem Umbruch steht: Nächstes Jahr treten mehr Menschen in Rente als neu in den Arbeitsmarkt. Und wenn es doch besser kommt als prognostiziert? «Dann sind wir alle froh!», sagt Kaiser. «Doch die Frage ist nicht, ob wir vor einem Finanzloch stehen oder nicht. Es ist bereits da.» Die Frage sei, ob ein starkes Wirtschaftswachstum die kommenden Milliardendefizite allenfalls noch etwas herauszögern könnte.