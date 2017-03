2. Wo das mobile Surfen günstiger wird

Das mobile Surfen im Ausland wird in fast allen Ländern günstiger. Da Swisscom bei den Roaming-Zonen Anpassungen vornimmt (Länder rutschen in günstigere oder teurere Zonen), profitiert man in den folgenden 30 Ländern ausserhalb von Europa am meisten.