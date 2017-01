Wer über die aktuelle Kälteperiode jammert, der sollte sich einmal folgenden Fakt zur Gemüte führen: Am 12. Januar 1987 wurde in der Schweiz die extremste Kälte in einem bewohnten Ort des Landes seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Im 600-Seelen-Dorf La Brévine im Kanton Neuenburg wurde damals die unglaubliche Temperatur von -41,8 Grad gemessen.

International gesehen geht es aber noch um einiges kälter. So wurde am 21. Juli 1983 bei der russischen Forschungsstation Wostok in der Ostantarktis sage und schreibe -89,2 Grad gemessen.

Ebenfalls in der Ostantarktis wurde am 10. August 2010 per Satellitenmessung eine Temperatur von -93,2 Grad aufgezeichnet – die bisher tiefste natürlich aufgetretene Temperatur auf der Erde. Da hilft wohl auch eine gute Tasse Tee und eine warme Bettflasche nichts mehr.