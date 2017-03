Die Methode müsse zumindest im Gesetz präzise geregelt werden. «Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die Behörden an klare Vorgaben halten», sagt der Präsident des Vereins «Grundrechte.ch». Für ihn stellt sich die Frage nach der Verhältnismässigkeit. Ein Antennensuchlauf betreffe unzählige Menschen, die unter Umständen wegen ihrer Anwesenheit an einem bestimmten Ort in Erklärungsnot geraten.

Ergebnisse enttäuschen

Schweizer Strafverfolger setzten im vergangenen Jahr bei vier Tötungsdelikten und beim Fall einer Vergewaltigung auf Antennensuchläufe. Gleichzeitig wurde die Methode aber in 14 weiteren Verfahren eingesetzt: Sie betrafen unter anderem Delikte wie Sachbeschädigungen und Diebstähle. Sogar Strafverfolger sind zunehmend skeptisch, was Antennensuchläufe angeht. 17 Kantone verzichteten 2016 komplett darauf. Derweil agierten die Behörden in Zürich, dem grössten Kanton, mit 15 Antennensuchläufen verhältnismässig defensiv. Das ist kein Zufall: Die Methode werde sehr zurückhaltend eingesetzt, sagt Christian Philipp von der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft. «Durchgeführte Antennensuchläufe brachten oftmals nicht die erhofften Ergebnisse.»

Die Abdeckung einer Antenne reicht von mehreren Kilometern auf dem Land bis zu hundert Metern in dicht besiedelten Gebieten. Gerade bei Antennen in der Nähe von Autobahnen sei man rasch einmal mit einer «riesigen Anzahl an Verbindungsdaten» von unbeteiligten Personen konfrontiert, weiss Staatsanwalt Philipp.

Auch das Zürcher Zwangsmassnahmengericht reagiert vergleichsweise kritisch auf Antennensuchläufe. Das berichtet ein mit den lokalen Gegebenheiten vertrauter Strafverteidiger der «Nordwestschweiz». Bei der Oberstaatsanwaltschaft heisst es dazu, ein Anfangsverdacht müsse vor Gericht jeweils «gut begründet» werden. Tatsächlich verzeichnete Zürich schon Fälle, in denen Antennensuchläufe von den Richtern nur unter Auflagen genehmigt wurden. Oder gar nicht. Es sind Entscheide mit Seltenheitswert.