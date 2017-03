Die Diskussion um den «Blick» ist vor allem ein Lebenszeichen einer Zeitung, die beinahe schon abgeschrieben war.

Wer sich mit den «Blick»-Schlagzeilen in türkischer Sprache beschäftigt, tut gut daran, zwei Schritte zurückzutreten, um die Ausgangslage in den Blick zu bekommen: Die Boulevardzeitung hat in den vergangenen Jahren kaum mehr Akzente in der öffentlichen Debatte setzen können. Selbst innerhalb des Ringier-Konzerns reduzierte sich die Bedeutung der «Blick»-Gruppe auf ihre schiere Reichweite, die sich für allerlei Nebengeschäfte und Promotionen nutzen lässt. Und es hat der Gerüchte bedurft, das einstige Ringier-Flaggschiff stehe zum Verkauf, bevor ein Angebot über 200 Millionen Franken einging mit dem Plan, aus der Boulevard- eine Sportzeitung zu machen.

In dieser Konstellation hat sich die «Blick»-Redaktion – ob bewusst oder nicht, sei dahingestellt – ihres Auftrags besonnen, echten Boulevard-Journalismus zu machen. Was heisst: Eine Botschaft wird auf eine knackige Kurzform gebracht, die in ihrer Verkürzung polarisiert. Die Umsetzung erfolgt plakativ, originell und überraschend. Das ist Boulevard-Journalismus, der sich damit zwangläufig an vielen Abgründen bewegt. Eine halbe Drehung zu viel bei der Zuspitzung und aus gut wird ganz schlecht. Ein Schuss zu viel Provokation lässt den Boulevard ins Widerliche kippen. Die Grenze, an der gesunde Polarisierung endet und Hetze anfängt, ist unscharf.

Dass die «Blick»-Redaktion sich gegen Erdogans Präsidialträume ausspricht, ist weder provokativ noch originell, sondern entspricht breitestem mitteleuropäischem Mainstream. Originell und durchaus im Rahmen des Zulässigen ist allerdings, diese Botschaft als direkte Ansprache an die hier lebenden Türken zu inszenieren. Dies als Einmischung in türkische Belange zu werten, ist eine masslose Überschätzung des «Blicks» – und zeigt gleichzeitig die Funktionsweise des Boulevards. Er setzt auf Emotionen und die damit verbundenen, erwartbaren Reaktionen. Denn die «Blick»-Inszenierung wurde erst zur grossen Geschichte, weil die türkische Regierung nach bester Boulevard-Manier den Ball aufnahm und entrüstet zurückspielte. So entsteht Bedeutung.

Die Frage ist nicht, ob einem der Boulevard-Stil entspricht oder nicht. Doch es ist widersinnig, eine Boulevard-Zeitung zu kritisieren, nur weil sie macht, was sie zu machen hat.

CONTRA von Max Dohner, Autor

«Eine ernste Frage erfordert in jeder Pore Ernst zur Sache»