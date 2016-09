Das Vorgehen ist bis 2018 als Pilotversuch bewilligt und betrifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit klar definierten Funktionen aus Pflegeberufen oder dem ärztlichen Dienst.

Es fehlt Gesundheitspersonal

Der Hintergrund ist schnell erklärt: Der Fachkräftemangel mache sich auch im Gesundheits- und Umweltdepartement bemerkbar.

So wie in der ganzen Schweiz: Ärzte, Pflegepersonen, Ingenieure - es fehlt an vielen Ecken und Enden. Ein Grund dafür liegt darin, dass die Babyboomer ins Rentenalter kommen und aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden. Der Anteil der über 60-Jährigen an der Wohnbevölkerung steigt zwischen 2010 und 2050 von 17,1% auf 27,7% an.

Den Mangel mit ausländischen Arbeitnehmern zu decken ist nach der Annahme der Initiative gegen Masseneinwanderungs am 9. Februar 2014 politisch heikel.

Einer, der seit längerem auf die Chancen mit älteren Menschen hinweist, ist der Soziologe François Höpflinger. Aber auch Avenir Suisse wies Anfang 2015 auf die Möglichkeit hin, dem Fachkräftemangel mit älteren Mitarbeitenden zu begegnen. Ob die Arbeitgeber allerdings mitmachen, ist eine offene Frage. Denn klar ist: Ab 50 wirds schwierig im Arbeitsmarkt zu bestehen.

Verknappung schreitet voran

Während die Wirtschaft den Fachkräftemangel beklagt, macht die Stadt Zürich also vorwärts. Denn auch sie ist in Sorge: "Künftig zeichnet sich eine Verknappung bei den Fachkräften ab", heisst es seitens der Stadt. Gleichzeitig würden ältere hochqualifizierte Fachkräfte ihr Wissen und ihre Fähigkeiten weiter einbringen wollen.

Bereits im März hatt der Stadtrat den Pilotversuch "66+" für das Fahrpersonal der Verkehrsbetriebe (VBZ) bewilligt.

Im Sommer 2018 will der Stadtrat Aufschluss darüber erhalten, ob das Angebot überhaupt genutzt wird. Im positiven Falle überlegt sich der Stadtrat, das Personalrecht zu ändern, um längere Anstellungen ermöglichen zu können.